Казань попала в рейтинг самых популярных городов России для рождественских путешествий

Фото: Максим Платонов

Казань заняла шестое место в рейтинге самых популярных российских городов для рождественских путешествий. Об этом говорится в исследовании российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

Места с первое по пятое заняли Ялта, Сочи, Севастополь, Санкт-Петербург, Шерегеш. Седьмую и восьмую строчки закрепили за собой Кисловодск и Кировск.

«Несмотря на то, что в Санкт-Петербург власти просят не ехать, бронирования продолжают активно идти в северную столицу, но по сравнению с прошлым годом наблюдается падение бронирований на 5%. По другим же направлениям наблюдаем активный рост», — сообщили эксперты Tvil.ru.



Фото: Максим Платонов

46% туристов на Рождество бронируют квартиры, 45% — отели и это на 12,5% меньше, чем в прошлом году; 8,5 % — дома. Средняя стоимость ночи на троих составит на рождественские даты 4 400 за сутки без завтрака.

Ранее стало известно, сколько казанцы потратят на празднование Нового года и январские выходные. Также названы самые популярные маршруты новогодних авиапутешествий жителей Казани.