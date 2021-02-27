В Татарстане уроки физкультуры планируют адаптировать для учеников с проблемами со здоровьем

В Татарстане школьную программу по физкультуре планируют адаптировать для детей с проблемами со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Депутат Госдумы РФ ФС РФ Ольга Павлова считает, что не должно быть детей, которые «отсиживаются на скамейке» во время уроков физической культуры или закрывают пропуски занятий рефератами.

По данным Минобрнауки РТ, в республике сейчас работает 1 403 общеобразовательных организаций. В основных группах занятий (входят школьники без нарушений состояния здоровья) физкультурой занимаются 330 тыс. человек, в подготовительных ( школьники, входящие в группы риска по возникновению заболеваний или физически слабо подготовленные) — 104 тыс. человек, в специальных (сюда входят школьники, имеющие различного рода заболевания) — 15 тыс. человек.

Фото: mon.tatarstan.ru

Замминистра образования и науки республики Алсу Асадуллина заметила, что лишь в 82 общеобразовательных организациях республики проводятся дополнительные занятия для детей, которые входят в специальную медицинскую группу, из них 21 школа — в Казани. В пяти школах Казани создано 10 специальных медицинских групп.



В январе в Минобрнауки РТ сообщили, что в татарстанских школах могут появиться уроки футбола.

Татьяна Леухина