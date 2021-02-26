Калачев и Соснин проведут остаток сезона в «Нефтехимике»

«Нефтехимик» объявил о переходе двух бывших футболистов московского «Динамо».

Нижнекамский клуб подписал контракт с полузащитником Антоном Сосниным, с августа прошлого года находившегося без игровой практики.

Также «Нефтехимик» арендовал у московского «Динамо» молодого защитника Илью Калачева. Первую часть сезона он провел в аренде в томской «Томи», где успел провести 8 матчей в рамках ФНЛ.

Фото: vk.com/fcdm_official

Оба футболиста подписаны «Нефтехимиком» до конца июня 2021 года.

Напомним, ранее нижнекамский клуб отдал защитника Дениса Кайкова в аренду «Тамбову», выступающему в РПЛ.