Калачев и Соснин проведут остаток сезона в «Нефтехимике»
«Нефтехимик» объявил о переходе двух бывших футболистов московского «Динамо».
Нижнекамский клуб подписал контракт с полузащитником Антоном Сосниным, с августа прошлого года находившегося без игровой практики.
Также «Нефтехимик» арендовал у московского «Динамо» молодого защитника Илью Калачева. Первую часть сезона он провел в аренде в томской «Томи», где успел провести 8 матчей в рамках ФНЛ.
Оба футболиста подписаны «Нефтехимиком» до конца июня 2021 года.
Напомним, ранее нижнекамский клуб отдал защитника Дениса Кайкова в аренду «Тамбову», выступающему в РПЛ.СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым