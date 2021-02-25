«Тамбов» арендовал защитника «Нефтехимика» Кайкова
Защитник «Нефтехимика» Денис Кайков перешел в «Тамбов», сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
23-летний футболист арендован тамбовским клубом до конца текущего сезона.
Кайков выступает за «Нефтехимик» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей в ФНЛ, не отметившись результативными действиями. Его контракт с нижнекамским клубом истекает в июне 2021 года.
Напомним, ранее «Тамбов» подписал контракты с двумя экс-игроками «Уфы».СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым