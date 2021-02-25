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«Тамбов» арендовал защитника «Нефтехимика» Кайкова

22:06, 25.02.2021
«Тамбов» арендовал защитника «Нефтехимика» Кайкова
Фото: fcnh.ru

Защитник «Нефтехимика» Денис Кайков перешел в «Тамбов», сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

23-летний футболист арендован тамбовским клубом до конца текущего сезона.

Фото: fcnh.ru

Кайков выступает за «Нефтехимик» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей в ФНЛ, не отметившись результативными действиями. Его контракт с нижнекамским клубом истекает в июне 2021 года.

Напомним, ранее «Тамбов» подписал контракты с двумя экс-игроками «Уфы».

СпортФутбол
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