Татарстанские школьники могут бесплатно освоить предпринимательские навыки в акселераторе SberZ

Сбер при поддержке Агентства стратегических инициатив масштабировал школьный акселератор SberZ (4+) на всю Россию. Акселератор помогает подросткам развить навыки XXI века и освоить основы предпринимательства: они смогут пройти весь цикл создания собственного бизнеса — от генерации идеи до запуска проекта.

Пилот программы был запущен в 2019 году в четырех школах Москвы. С 2021 года стать участниками акселератора могут учащиеся 8—11 классов любой школы страны, для этого надо подать заявку до 15 марта на сайте.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

«Чрезвычайно важно дать школьникам навыки XXI века и уверенность в себе именно сейчас, когда их взгляды находятся на стадии формирования, а крупнейшие жизненные развилки еще впереди. Мы хотим не только дать им знания о предпринимательстве и научить универсальным навыкам, которые помогут ребятам определяться с выбором независимо от карьерного пути, принимать решения в условиях неопределенности, расставлять приоритеты и коммуницировать свое видение, но и также ставим целью изменить мышление, дать им ту уверенность в себе и стойкость, которые необходимы для достижения побед».

Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив:

«Многолетнее сотрудничество Агентства стратегических инициатив и Сбера в сфере развития талантов получило новое развитие — теперь в рамках школьного акселератора SberZ. Такие инициативы Агентства, как создание возможностей для регистрации несовершеннолетних в качестве самозанятых, навигация по мерам поддержки проектов на платформе «Конструкториум», а также запуск механизма частного венчурного инвестирования в стартапы молодежи до 18 лет создают инфраструктуру, необходимую для развития стартапов выпускников SberZ.

Мы рады, что в лице Сбера нашли единомышленника, который, как и мы, хочет вырастить новое поколение предпринимателей».

Благодаря акселератору SberZ школьники:

научатся создавать свой проект с нуля и работать в команде;

найдут новых друзей и выстроят нетворкинг, который поможет им в будущем;

смогут получить предложения о сотрудничестве от компаний-партнеров и бизнес-ангелов, экосистемы Сбера, а также преференции от ведущих вузов страны.

Обучение пройдет в два этапа.

Первый этап — 10 недель

Участников ожидает 12 онлайн-модулей на образовательной платформе СберКласс с лекциями, практическими заданиями и инструментами для построения стартапа. Каждый модуль завершается практической отработкой усвоенного материала. Вокруг своих стартапов школьники создадут проектные команды, при этом в одну команду смогут войти участники из разных школ и городов. 200 лучших команд пройдут во второй этап.

Второй этап — 10 недель

Будет проходить как онлайн, так и офлайн, если позволит эпидемиологическая ситуация. Каждая команда получит персонального наставника-трекера, который на основе своей экспертизы, опыта и знаний будет помогать юным предпринимателям развивать проект. В финале у каждой стартап-команды будут готовы не просто слайды презентации, а действующие MVP (Minimum viable product, работающая версия продукта), которые ребята представят жюри на Демо-дне.

На первом этапе спикерами образовательного курса выступят топ-трекеры России и руководители компаний экосистемы Сбера. На втором этапе они выступят в роли менторов и наставников школьных стартап-команд, а также к ним присоединятся участники и победители международного акселератора Сбер500, проводимого совместно с 500 Startups

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»