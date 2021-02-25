В Челнах пользователи сняли на видео прорвавшуюся трубу

Фото: Олег Тихонов (архив)

Челнинцы сообщили о коммунальной аварии в Новом городе. Там в арке дома 3/01 прорвало трубу, из которой бьет струя воды.

Очевидец снял происходящее на камеру и сообщил, что прорвало трубу еще накануне. Однако до сих пор неполадка не устранена.

Напомним, за вчера и сегодня в Казани произошло как минимум три подобных случая. Трубы лопнули на проспекте Ибрагимова, на улице Аделя Кутуя и на улице Четаева. Кроме того, из-за подобной аварии в Чистополе более 30 тысяч человек на несколько часов остались без воды.