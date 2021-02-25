В Азнакаевском районе обнаружили незаконную свалку снега на площади 1000 кв.м.

В пгт. Актюбинский Азнакаевского района Татарстана инспекторы Минэкологии РТ выявили незаконную свалку снега. Ее обнаружили на территории, арендуемой одним из предприятий розничной торговли.

Специалисты ведомства выяснили, что компания не причастна к захламлению территории. Розничная сеть заключила договор на вывоз снега с муниципальным унитарным предприятием, однако оно не выполнило условий. В результате площадь незаконной свалки снега составила 1000 кв.м. В директора МУП составили административный протокол по ст.3.6 КоАП РТ, материал передали в административную комиссию Азнакаевского района для принятия решения.

Фото: tatarstan.ru

Сейчас отходы вывезли, территорию привели в порядок, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Вчера инспекторы ведомства обнаружили навалы грязного снега на площади 200 кв. м в Альметьевске. Экологи выяснили, что грязный снег свозился сюда со всей территории торговой компании.



Татьяна Леухина