В Альметьевске нашли большую свалку грязного снега

В Альметьевске по ул. Р. Фахретдина инспекторы Минэкологии обнаружили навалы грязного снега на площади 200 кв. м, сообщает пресс-служба ведомства.



Инспекторы занялись поиском нарушителя, который устроил на АЗС снежный навал объемом 50 куб. м. Экологи выяснили, что грязный снег свозился сюда со всей территории торговой компании.

По этому факту виновное лицо привлекли к административной ответственности по статье о нарушении муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами. На нарушителя возложена обязанность по устранению свалки.

Фото: eco.tatarstan.ru

Ранее жители казанского микрорайона Дербышки жаловались на незаконную свалку снега, которая находится рядом с остановкой общественного транспорта.

В январе экологи выявили несанкционированные снежные свалки в восьми городах Татарстана. На них приходится 26 фактов нарушений. Больше всего несанкционированных свалок выявлено в Казани (9). Еще пять мест обнаружили в Набережных Челнах и четыре — в Бавлах.

Складирование снега в неустановленном для этого месте грозит административной ответственностью согласно ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» и ст. 3.6 КоАП РТ «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами».

Маргарита Головатенко