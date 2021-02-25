ЕС продлил санкции против Белоруссии

Евросоюз продлил на 12 месяцев, до 28 февраля 2022 года, санкции против 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко. Об этом пишет RT.

Ограничительные меры вводятся «за насильственные репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов, а также лиц, ответственных за нарушения на выборах», — говорится в документе.

ЕС уже ввел три блока санкций против Белоруссии — в октябре, ноябре и декабре 2020 года. В общей сложности в черный список включили 88 физических лиц и 7 компаний. Физлицам запретили въезд на территорию ЕС и доступ к банковской системе Евросоюза, европейскому бизнесу нельзя никак сотрудничать с включенными в список юридическими лицами, за исключением выполнения ранее заключенных контрактов.

Фото: wikimedia.org

22 февраля на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе было принято решение разработать четвертый санкционный пакет против Белоруссии, а также активизировать поддержку оппозиционных сил в стране.

23 февраля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор после встречи в Сочи, которая проходила накануне. По данным СМИ, стороны обсудили функционирование налоговой системы, усиление совместных оборонных систем.



Татьяна Леухина