В Казани назначили замруководителя управления здравоохранения города
В Казани назначили нового заместителя руководителя управления здравоохранения по столице Татарстана. Им стал главврач Зеленодольской центральной районной больницы Рамиль Мухаматдинов, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Он назначен на должность приказом министра здравоохранения РТ.
Мухаматдинов родился 22 сентября 1975 года. В 1998 году окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». В 1999 году завершил обучение в интернатуре по специальности «Хирургия». До 1992 года работал медицинским братом хирургического отделения. Далее, до 1998 года, был медбратом в Городской больнице №13 города Казани. С 1999 по 2005 годы работал врачом-хирургом отделения хирургии Больницы скорой медицинской помощи. До 2020 года был заместителем главного врача по поликлинической работе ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» Казани. До назначения на должность исполнял обязанности главного врача ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ».
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