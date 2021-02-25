В Казани уборкой снега удовлетворены 45% жителей, в Челнах — 52%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани 45% жителей удовлетворены уборкой снега на улицах. При этом полностью довольны работой коммунальных служб города 13% респондентов.

Ответ «Скорее да» дали 32% опрошенных, указано в исследовании портала superjob.ru. Столько же опрошенных дали ответ «Скорее нет».

Однозначно недовольны уборкой снега на улицах Казани еще 15% опрошенных. Оставшиеся 8% респондентов из столицы Татарстана затруднились ответить.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах удовлетворены работой коммунальщиков 52% респондентов. Из них 18% довольны уборкой снега, а 34% скорее довольны. Еще 18% скорее не довольны тем, как коммунальные службы убирают улицы, и 24% однозначно не довольны. Затруднились ответить 6% челнинцев.

В опросе сервиса приняли участие 19 000 респондентов из городов с численностью населения от 500 тыс. человек. На первом месте по удовлетворенности работой коммунальных служб оказалась Тюмень. За ней идут Набережные Челны, а на третьем месте — Санкт-Петербург.