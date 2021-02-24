В прошлом году в Казани объем проверенных средств превысил 5,6 млрд рублей

В прошлом году в Казани провели 18 контрольных мероприятий в отношении 75 объектов, объем проверенных средств превысил 5,6 млрд рублей, рассказали сегодня на сессии Казгордумы.

Общая сумма нарушений составила 1,9 млрд рублей. Сумма устраненных нарушений — почти 1,7 млрд рублей. Оставшаяся часть, в том числе связанная с принципами расходования средств, находится на стадии устранения.

По итогам контроля направили 14 представлений для принятия мер. По результатам этой работы прокуратура внесла 12 представлений, по ним десять должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Фото: Илья Репин (архив)

Также на сессии Казгордумы начальник финансового управления Казани Ирек Мухаметшин сообщил, что депутаты внесли в бюджет города неиспользованные остатки финансовой помощи из бюджета Татарстана в размере 118,4 млн рублей, а также остатки средств бюджета на начало 2021 года в сумме 941,2 млн рублей.