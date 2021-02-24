«Яндекс» стал самой дорогой российской интернет-компанией по версии Forbes

Фото: Олег Тихонов

Российская редакция журнала Forbes составила список из 30 наиболее успешных российских интернет-компаний. Лидером рейтинга ожидаемо стал «Яндекс».

По данным журнала, российский поисковик оценивается сегодня в $22,98 миллиарда.

В первую тройку попали также Wildberries ($14,52 млрд) и Ozon ($10,58 млрд). Кроме них в списке Mail.ru Group, Avito, «1С», Lamoda, HeadHunter, Delivery Club и российское подразделение AliExpress.

Forbes уточнил, что в список отбирались компании, выручка которых формируется в интернете. Кроме того, в лонг-лист не попали компании, которые зарабатывают менее 50% выручки в России или у которых на Россию приходится менее 50% пользователей. Поэтому туда не вошли Telegram и Playrix.

Напомним, «Яндекс» уже давно лидирует в этом рейтинге. Например, компания занимала первое место в списке и в 2019 году. Однако тогда российский поисковик оценивался в $10,7 млрд. Таким образом, за два года он поднялся в цене почти в два раза. Авторы исследования считают, что 2020 год стал «фантастически успешным для всех интернет-компаний, но больше всех выиграли маркетплейсы и агрегаторы».