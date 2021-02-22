Российские ватерполисты уступили хорватам в матче за третье место в отборе на Олимпиаду

Сборная России по водному поло проиграла команде Хорватии (24:25) по пенальти в матче за третье место в квалификационном турнире к Олимпийским играм в Токио.

Основное время игры закончилось с ничейным счетом на табло — 11:11. Россияне спаслись за 16 секунд до финального свистка, когда Дмитрий Холод отметился забитым голом.

В серии пенальти точнее оказались хорваты. На 15-м ударе у российской команды промахнулся Роман Шепелев, на что игрок Хорватии Йосип Врлич ответил точным выстрелом в ворота россиян.

Благодаря этой победе хорваты гарантировали себе участие в Олимпийских играх. Ранее также на турнир пробились Черногория (заняли первое место) и Греция, вышедшие в финал квалификации.

Сборная России заняла на турнире четвертое место и осталась без путевки на Олимпиаду. По сообщению ТАСС, россияне еще могут принять участие в Олимпийских играх в случае отказа сборной ЮАР. Если африканская команда не приедет на турнир, то ее место займет Россия. По словам Сергея Евстигнеева, тренера россиян, африканские сборные никогда не участвовали в Олимпиадах.

Хорватия — Россия 25:24 (4:3, 2:4, 3:1, 2:3, пенальти — 14:13)

Хорватия: Вукичевич, Бусле, Врлич — по 2, Фатович, Йокович, Букич, Милош, Бурич — по 1;

Россия: Харьков, Меркулов — по 3, Холод — 2, Сучков, Киселев, Пронин — по 1 (Костров 11 сейвов).

Пенальти: Нагаев 0:1, Вукичевич 1:1, Меркулов 1:2, Джокович 2:2, Харьков 2:3, Фатович 3:3, холод 3:4, Букич попал в штангу, Шепелев — Попадич спас, Врлич 4:4, Нагаев 4:5, Вукичевич 5:5, Меркулов 5:6, Джокович 6:6, Харьков 6:7, Фатович 7:7, Холод 7:8, Букич 8:8, Шепелев 8:9, Врлич 9:9, Нагаев 9:10, Вукичевич 10:10, Меркулов 10:11, Йокович 11:11, Харьков 11:12, Фатович 12:12, холод 12:13, Букич 13:13, Шепелев — Бияц спас, Врлич 14:13.

