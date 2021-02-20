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Россия завоевала первую медаль на чемпионате мира по биатлону в Поклюке

18:54, 20.02.2021
Россия завоевала первую медаль на чемпионате мира по биатлону в Поклюке
Фото: twitter.com/russianbiathlon

На чемпионате мира по биатлону — 2021 в Поклюке закончилась мужская эстафетная гонка.

Российская команда в составе Карима Халили, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова стала третьей. Россияне ни разу не зашли на штрафной круг и использовали всего лишь 5 дополнительных патронов на 8 огневых рубежах.

Победу в гонке одержали норвежцы, серебро на счету сборной Швеции.

Это первая медаль российской команды на чемпионате мира — 2021 в словенской Поклюке.

Напомним, чуть ранее стало известно о госпитализации главного тренера сборной России по биатлону Валерия Польховского.

Спорт
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