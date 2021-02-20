Россия завоевала первую медаль на чемпионате мира по биатлону в Поклюке

На чемпионате мира по биатлону — 2021 в Поклюке закончилась мужская эстафетная гонка.

Российская команда в составе Карима Халили, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова стала третьей. Россияне ни разу не зашли на штрафной круг и использовали всего лишь 5 дополнительных патронов на 8 огневых рубежах.

Есть медаль!



Сборная России выиграла бронзу в эстафете на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке! Наш состав: Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.



1. Норвегия — 1:12:27.4 (0+8)

2. Швеция +33.1 (0+7)

3. Россия +50.9 (0+5) pic.twitter.com/eXYQpPSLD0 — Биатлон России (@russianbiathlon) February 20, 2021

Победу в гонке одержали норвежцы, серебро на счету сборной Швеции.

Это первая медаль российской команды на чемпионате мира — 2021 в словенской Поклюке.

Напомним, чуть ранее стало известно о госпитализации главного тренера сборной России по биатлону Валерия Польховского.