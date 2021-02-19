В Казани не будут работать офисы МФЦ 23 февраля

В Казани не будут работать офисы МФЦ 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

20 февраля офисы МФЦ будут работать в обычном режиме.

22 февраля рабочий день во всех офисах «Мои документы» будет сокращен на один час. С 8 утра до 17.00 будут работать Зареченский, Ново-Савиновский, Южный, Советский, Приволжский, дополнительный офис Приволжского отдела (улица Кулагина, 1), Вахитовский, Дербышинский, Юдинский и отдел в ЖК «Салават купере», с 8.00 до 19.00 — Московский и Авиастроительный отделы.

Фото: kzn.ru

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса количество посетителей МФЦ выросло на 2—3 тыс. в день. Этот рост директор ГБУ объяснила тем, что в условиях пандемии COVID-19 многие учреждения перенаправили поток посетителей на дистанционный прием.

Ольга Плешкова