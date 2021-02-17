Россияне смогут видеть свои покупки в личных кабинетах на сайте ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс. Это позволит россиянам видеть информацию о своих покупках, оплаченных банковскими картами.

Указанное нововведение также позволит жителям России заявлять о налоговых вычетах «буквально нажатием одной кнопки», передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ФНС.

Глава ведомства Даниил Егоров обратил внимание на то, что прошлый год показал тренд по развитию онлайн-услуг. Он напомнил, что в мобильном приложении «Налоги ФЛ» граждане могут заполнить декларацию и направить заявление на зачет/возврат налоговых платежей «буквально в три клика».

Фото: ru.wikipedia.org / Stan2812198

Отметим, что россияне могут получить практически любую услугу ФНС дистанционно. На сайте налоговой службы работают более 50 онлайн-сервисов. Через личные кабинеты, а также телекоммуникационные каналы связи граждане могут заплатить налоги, подать обращение или жалобу. Таким же образом налоговики рассылают необходимую информацию предпринимателям.



Татьяна Демина