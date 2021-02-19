В Татарстане главу одного из поселений оштрафовали за игнорирование обращения гражданина

Администрация Новокашировского сельского поселения Альметьевского района РТ не ответила на письменное обращение местного жителя. Суд оштрафовал его главу на 5 тысяч рублей.

Письменное обращение гражданина, поступившее в орган местного самоуправления или к его должностному лицу, должно быть рассмотрено в течение 30 дней со дня его регистрации, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В связи с нарушением законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, Альметьевская городская прокуратура внесла представление в адрес главы Новокашировского сельского поселения.

Нарушения законодательства об обращениях граждан в Татарстане выявляли ранее. Так, в прошлом году прокуратура РТ установила, что врачи Арской центральной районной больницы несвоевременно рассмотрели четыре обращения. Из-за этого один из жителей не успел в апреле текущего года оформить и получить жилищную субсидию.



Татьяна Демина