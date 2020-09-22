Прокуратура выявила нарушения законодательства в Арской центральной больнице

Прокуратура Арского района Татарстана выявила нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в центральной районной больнице города.

Установлено, что врачи Арской ЦРБ несвоевременно рассмотрели четыре обращения. Из-за этого один из жителей не успел в апреле текущего года оформить и получить жилищную субсидию.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Арского района, главврачу ЦРБ назначен административный штраф в размере 5 тыс. рублей.

Напомним, что следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») в отношении врачей Арской ЦРБ из-за того, что они не смогли вовремя определить у девочки кисту левого яичника и не оказали соответствующую помощь.

