Кабмин Татарстана начал готовиться к проведению конкурса «Врач года»
В 2021 году конкурс «Врач года — Ак чэчэклэр» пройдет в Татарстане традиционно в июне. Кабмин республики принял предложение Минздрава РТ.
Распоряжением республиканского правительства уже утвержден состав оргкомитета конкурса. Его возглавил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.
В 2020 году конкурс не проводили на фоне ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В 2019-м награждение победителей конкурса пришлось на середину июня. Тогда в номинации «Врач года» победу одержал заведующий кафедрой неврологии и реабилитации КГМУ, доктор медицинских наук Энвер Богданов.ОбществоВластьМедицина Татарстан
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