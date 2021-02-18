В Татарстане за год оправдали 49 человек

Фото: Максим Платонов

О росте оправдательных приговоров в Татарстане заявил сегодня председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов. За 2020 год в республике оправданы 49 человек — это почти на треть больше, чем в 2019-м году, сообщил он на итоговом совещания руководителей судов республики.

5 приговоров о невиновности были вынесены на основании вердиктов присяжных, отметил Гилазов. Впрочем, в общем объеме приговоров количество оправдательных составляет всего 0,2%.