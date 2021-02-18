Time опубликовал список лидеров будущего: среди них Тихановская, Тенев и Джейк Салливан

Журнал Time составил список лидеров будущего. Всего в него вошли 100 молодых общественных и политических деятеля. «Каждый в этом списке стоит на пороге исторических свершений», — отмечается на сайте журнала.

Среди лидеров будущего, по версии Time, оказалась экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, возглавляющая оппозицию страны. Автором заметки- представления о ней стал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

Скриншот time.com

В список журнала также попал 33-летний бизнесмен болгарско-американского происхождения Владимир Тенев, возглавляющий компанию Robinhood, создавшую одноименное приложение для игры на бирже.

В список лидеров будущего Time также включил премьер-министра Финляндии Санну Марин, советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и других политиков и предпринимателей.

Напомним, в прошлом году обладателями звания «Человек года» по версии журнала Time стали президент США Джо Байден и вице-президенты Камала Харрис.



Татьяна Демина