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Сегодня в Татарстане ожидается до -21˚С, утром при прояснениях — до -36˚ градусов

05:30, 18.02.2021
Сегодня в Татарстане ожидается до -21˚С, утром при прояснениях — до -36˚ градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 18 февраля, в Татарстане прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный слабый, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Утром ожидается -24..-29˚С, при прояснениях температура может опуститься до -31..-36˚С. Днем в Татарстане прогнозируется от -16 до -21 градусов.

В Казани днем ожидается от -17°С до -19°С, в Набережных Челнах ожидается от 16 до 20 градусов ниже нуля.

На дорогах в Татарстане сохранится гололедица.

Вчера синоптики Татарстана объявили штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. В Гидрометцентре РТ отмечают, что местами температуры могут достигать -37°С.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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