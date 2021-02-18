Сегодня в Татарстане ожидается до -21˚С, утром при прояснениях — до -36˚ градусов

В четверг, 18 февраля, в Татарстане прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.



Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный слабый, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Утром ожидается -24..-29˚С, при прояснениях температура может опуститься до -31..-36˚С. Днем в Татарстане прогнозируется от -16 до -21 градусов.

В Казани днем ожидается от -17°С до -19°С, в Набережных Челнах ожидается от 16 до 20 градусов ниже нуля.



На дорогах в Татарстане сохранится гололедица.



Вчера синоптики Татарстана объявили штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. В Гидрометцентре РТ отмечают, что местами температуры могут достигать -37°С.

Татьяна Демина