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Власти Тукаевского района РТ планируют создать собственный райцентр

19:14, 17.02.2021
Власти Тукаевского района РТ планируют создать собственный райцентр
Фото: tukay.tatarstan.ru

Глава Тукаевского района Татарстана Фаил Камаев обратился к правительству республики с просьбой поддержать создание центрального Дома культуры в поселке Новом на базе существующего. Это должно поспособствовать созданию административного центра муниципалитета.

На сегодняшний день в Татарстане только у Тукаевского района нет собственного райцентра. Администрация муниципалитета располагается в Набережных Челнах, пишут «Челнинские известия».

Источник: tukay.tatarstan.ru (карта Тукаевского района РТ)

Тукаевский район считается одним из самых больших в Татарстане. На его территории располагаются более 80 населенных пунктов.

Отметим, что по состоянию на 1 января 2020 года в Тукаевском районе РТ насчитывалось 42 511 жителей.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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