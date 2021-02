Циципас обыграл Надаля и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл испанца Рафаэля Надаля в матче 1/4 финала турнира Australian Open.

По ходу встречи спортсмен из Греции проигрывал своему сопернику 0:2, но смог отыграться. По итогам четырехчасовой игры Циципас выиграл со счетом 3:6, 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:5.

Comeback complete @steftsitsipas comes from two sets to love down to advance to his second #AusOpen semifinal.#AO2021 pic.twitter.com/8A9bkUwo26