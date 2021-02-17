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Циципас обыграл Надаля и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open

16:19, 17.02.2021
Циципас обыграл Надаля и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open
Фото: twitter.com/AustralianOpen

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл испанца Рафаэля Надаля в матче 1/4 финала турнира Australian Open.

По ходу встречи спортсмен из Греции проигрывал своему сопернику 0:2, но смог отыграться. По итогам четырехчасовой игры Циципас выиграл со счетом 3:6, 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:5.

В полуфинале греческий теннисист сыграет с Даниилом Медведевым из России, который ранее обыграл своего соотечественника Андрея Рублева в трех сетах.

Напомним, в другой полуфинальной паре встретятся Аслан Карацев и Новак Джокович.

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