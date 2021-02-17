Сериал по мотивам Dota 2 готовит Netflix

Фото: скрин YouTube

Стриминговая платформа Netflix готовит к выпуску аниме-сериал по мотивам популярной компьютерной игры Dota 2 под названием «DOTA: Кровь дракона». Производство ведется в сотрудничестве с компанией-разработчиком игры — Valve. Соответствующая информация появилась на официальном сайте игры.

Премьера сериала должна состояться 25 марта. Больше информации о проекте появится в специальной секции клиента Dota 2 в ближайшее время. Онлайн-кинотеатр Netflix также опубликовал ролик-анонс, в котором можно увидеть Dragon Knight.