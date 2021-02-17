В Набережных Челнах с сентября школьники из семей с тремя детьми будут питаться бесплатно

В школах Набережных Челнов с нового учебного года начнут бесплатно кормить школьников из семей с тремя детьми. Об этом заявил мэр города Наиль Магдеев.

Такая мера принимается после многочисленных обращений от многодетных семей в городскую администрацию. С 1 сентября 2021 года дети из таких семей будут питаться бесплатно.

Фото: gossov.tatarstan.ru

На сегодняшний день в Челнах в общей сложности 31 843 ребенка с 1-го по 4-й классы получают бесплатное горячее питание. С сентября 2020 года бесплатные обеды начал получать 481 ребенок с ограниченными физическими возможностями, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

По данным ведомства, в 2021 году на питание одного обучающегося начальных классов требуется 53,41 рубля. На сегодняшний день в республике работает 1 403 общеобразовательные организации, в которых обучается около 450 тысяч детей, из них 209 650 — учащиеся 1—4-х классов.



В начале февраля стало известно, что в школах Татарстана появятся термощупы для проверки температуры готовых блюд в столовых учебных организаций.



Татьяна Леухина