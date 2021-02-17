В России за сутки подтвердились 12 828 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявлено 12 828 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 4 112 151. Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.



За сутки умерли 467 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов составило 81 446.



За все время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 642 582 пациента. За сутки выздоровели 17 919 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, за прошлые сутки в России выявили 13 233 случая заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко