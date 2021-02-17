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В России за сутки подтвердились 12 828 случаев заражения коронавирусом

11:04, 17.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки подтвердились 12 828 случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За сутки в России выявлено 12 828 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 4 112 151. Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За сутки умерли 467 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов составило 81 446.

За все время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 642 582 пациента. За сутки выздоровели 17 919 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, за прошлые сутки в России выявили 13 233 случая заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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