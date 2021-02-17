Минобрнауки Татарстана закупит бактерицидные излучатели на 86,5 млн рублей

Минобрнауки Татарстана разместил тендер на покупку бактерицидных излучателей-рециркуляторов закрытого типа для республиканских образовательных учреждений. На эти цели из бюджета собираются потратить 86,5 млн рублей.

Один излучатель стоит 8 655 рублей, всего их собираются закупить 10 тысяч штук. Такие излучатели применяются для обеззараживания воздуха в любых помещениях.

Подрядчик должен предоставить сертифицированный товар в соответствии со всеми требованиями. Излучатели должны быть выпущены не раньше 2020 года. Поставлять излучатели планируется в школы, институты, колледжи и техникумы.

Фото: realnoevremya.ru

О необходимости в школах Татарстана бактерицидных излучателей заявляли еще в июле 2020 года в связи с новыми «коронавирусными» порядками. Расчет был по два аппарата на этаж и еще по излучателю для актового зала и столовой.

Маргарита Головатенко