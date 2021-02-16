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В Ново-Савиновском районе Казани восстановили электроснабжение

23:57, 16.02.2021
В Ново-Савиновском районе Казани восстановили электроснабжение
Фото: очевидец

В Ново-Савиновском районе Казани к 23.50 восстановили электроснабжение мноквартирных домов. «Энергопотребители подключены по постоянной схеме», — сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Напомним, сегодня вечером без света остались 1 250 человек по улицам Маршала Чуйкова, Мусина и Фатыха Амирхана.

Как сообщили «Реальному времени» очевидцы, в районе 20:40 в Ново-Савиновском районе на улице был слышен резкий и громкий хлопок.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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