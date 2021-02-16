В Ново-Савиновском районе Казани восстановили электроснабжение
В Ново-Савиновском районе Казани к 23.50 восстановили электроснабжение мноквартирных домов. «Энергопотребители подключены по постоянной схеме», — сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
Напомним, сегодня вечером без света остались 1 250 человек по улицам Маршала Чуйкова, Мусина и Фатыха Амирхана.
Как сообщили «Реальному времени» очевидцы, в районе 20:40 в Ново-Савиновском районе на улице был слышен резкий и громкий хлопок.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым