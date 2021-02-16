МЧС РТ: в Казани без света остались больше тысячи человек

Фото: очевидец

В ГУ МЧС РФ по РТ рассказали подробности отключения электроэнергии на трансформаторной подстанции (ТП) в Казани на улице Мусина, вблизи дома 70. Сообщение об этом поступило в 21.22.

Было установлено, что под отключение попали 5 ТП (население 1250 человек). По сообщения от населения электричество отключено в многоквартирных домах по адресам:

ул. Маршала Чуйкова, д. 22, 25 27, 29, 33, 35а, 36;

ул. Мусина, д. 55, 59, 61, 63, 66, 68, 70, 78;

ул. Ф.Амирхана, д.79, 83,85, 85а, 87.

Причина отключения электроэнергии уточняется. Электроснабжение должны подключить в 22.00.

Напомним, о происшествии «Реальному времени» ранее сообщили очевидцы.