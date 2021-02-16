В Госдуму внесли законопроект о внесудебной блокировке сайтов с ложными сведениями о преступлениях

В Государственную думу внесли законопроект о внесудебной блокировке сайтов, содержащих недостоверные обвинения в совершении преступлений. Документ опубликован в думской электронной базе.

На данный момент такая информация может быть удалена только по решению суда.

«Существующие нормы не содержат действенного механизма непосредственной оперативной защиты граждан от распространения информации, порочащей их честь и достоинство или подрывающей репутацию. С учетом развития современных цифровых сервисов… представляется необходимым создание дополнительного механизма защиты прав и свобод граждан в цифровой среде»,— говорится в пояснительной записке к документу.

В случае принятия законопроекта Генпрокуратура будет выносить постановление о блокировке на основании заявления лица, которого ложно обвинили в преступлениях. Далее по требованию ведомства сайты будет блокировать Роскомнадзор.

Ранее сообщалось, что в России предложили блокировать сайты иностранных интернет-магазинов за неуплату налогов.