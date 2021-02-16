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Союз мусульманок Татарстана организует семейные центры, занимающиеся сватовством

17:05, 16.02.2021
Союз мусульманок Татарстана организует семейные центры, занимающиеся сватовством
Фото: dumrt.ru

Союз мусульманок Татарстана организует в республике семейные центры, которые будут заниматься сватовством. Об этом рассказали в пресс-службе ДУМ РТ.

Центры будут заниматься такими вопросами, как сватовство, знакомство, подготовка молодежи к браку, воспитание детей, разрешение конфликтов между супругами.

Фото: dumrt.ru

Первый такой центр появился в Черемшанском районе. Сейчас в базе желающих создать семью собралось 300 человек. Участники центра отбирают одиноких мужчин и женщин, составляют списки, заполняют анкеты, запрашивают фотографии.

Сообщается, что сотрудники семейных центров учат сохранять семейный очаг, выстраивать отношения между супругами, оказывают психологическую помощь, прививают религиозное воспитание, обучают ведению семьи с религиозной точки зрения.

Ранее ДУМ России опубликовало богословское заключение рекомендательного характера, согласно которому мусульманам запрещается вступать в брак с представителями другой религии. По мнению духовенства, межконфессиональный брак ведет к внутрисемейным проблемам и проблемам воспитания детей. Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин считает, что богословское заключение не повлияет на взаимоотношения в республике.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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