Союз мусульманок Татарстана организует семейные центры, занимающиеся сватовством

Союз мусульманок Татарстана организует в республике семейные центры, которые будут заниматься сватовством. Об этом рассказали в пресс-службе ДУМ РТ.

Центры будут заниматься такими вопросами, как сватовство, знакомство, подготовка молодежи к браку, воспитание детей, разрешение конфликтов между супругами.

Фото: dumrt.ru

Первый такой центр появился в Черемшанском районе. Сейчас в базе желающих создать семью собралось 300 человек. Участники центра отбирают одиноких мужчин и женщин, составляют списки, заполняют анкеты, запрашивают фотографии.

Сообщается, что сотрудники семейных центров учат сохранять семейный очаг, выстраивать отношения между супругами, оказывают психологическую помощь, прививают религиозное воспитание, обучают ведению семьи с религиозной точки зрения.

Ранее ДУМ России опубликовало богословское заключение рекомендательного характера, согласно которому мусульманам запрещается вступать в брак с представителями другой религии. По мнению духовенства, межконфессиональный брак ведет к внутрисемейным проблемам и проблемам воспитания детей. Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин считает, что богословское заключение не повлияет на взаимоотношения в республике.



Ольга Плешкова