В Татарстане рецидивиста подозревают в покушении на убийство 17-летнего пасынка
В Татарстане 32-летний житель поселка Васильево подозревается в покушении на убийство несовершеннолетнего. Отмечается, что подозреваемый уже имеет судимости.
По версии следствия, 15 февраля мужчина поссорился с 17-летним сыном своей сожительницы. В состоянии опьянения он ударил подростка ножом. Удар пришелся в область грудной клетки, отмечает пресс-служба татарстанского управления Следкома. Потерпевшему и его младшему брату удалось справиться с мужчиной и пресечь «дальнейшие преступные действия».
Следователи намерены добиться ареста подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.Происшествия Татарстан
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