Песков: парад Победы в 2021 году точно состоится

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что парад Победы в 2021 году точно состоится. Об этом сообщает ТАСС.



Таким образом, представитель Кремля прояснил судьбу мероприятия в текущем году. Тем не менее Песков затруднился сказать, пройдет ли праздник по традиции 9 мая.

«Вы знаете, что даже в 2020 году парад был, поэтому парад будет, никаких сомнений нет», — сообщил он.



Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, в 2020 году в Казани парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходил 24 июня. Он проводился только в столице республики, в других городах Татарстана его не было в связи с эпидемиологической обстановкой. Мероприятие проходило на площади Свободы.

Маргарита Головатенко