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Песков: парад Победы в 2021 году точно состоится

12:28, 16.02.2021
Песков: парад Победы в 2021 году точно состоится
Фото: Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что парад Победы в 2021 году точно состоится. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, представитель Кремля прояснил судьбу мероприятия в текущем году. Тем не менее Песков затруднился сказать, пройдет ли праздник по традиции 9 мая.

«Вы знаете, что даже в 2020 году парад был, поэтому парад будет, никаких сомнений нет», — сообщил он.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, в 2020 году в Казани парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходил 24 июня. Он проводился только в столице республики, в других городах Татарстана его не было в связи с эпидемиологической обстановкой. Мероприятие проходило на площади Свободы.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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