В Казани появятся мемориальные доски писателя Геннадия Паушкина и композитора Сары Садыковой

В Казани в пятницу, 19 февраля, откроют мемориальные доски для увековечения памяти писателя, заслуженного работника культуры РСФСР, участника Великой Отечественной войны 1941—1945 годов Геннадия Паушкина и народной артистки ТАССР Сары Садыковой. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Мемориальную доску в честь Паушкина установят на фасаде дома по адресу: улица Адоратского, д. 15. Памятную табличку для увековечения памяти Садыковой установят на фасаде дома по адресу: ул. Карима Тинчурина, д. 7а.

Фото: mincult.tatarstan.ru

Геннадий Паушкин родился в Казани 28 февраля 1921 года. Окончил исторический факультет Казанского университета. В разные годы работал заведующим отделом культуры и искусства редакции «Комсомолец Татарии», корреспондентом «Комсомольской правды», консультантом, заведующим русской секцией Союза писателей ТАССР. Паушкин писал очерки о нефтяниках, строителях КАМАЗа, повести и рассказы о войне, лирические стихи. Умер 15 октября 2007 года.

Фото: kitaphane.tatarstan.ru

Сара Садыкова родилась 1 ноября 1906 года в столице Татарстана. В 1930—1934 гг. работала в труппе Татарского государственного академического театра, а в 1938—1948 гг. была солисткой Татарского театра оперы и балета. За свою творческую деятельность в качестве композитора Сара Садыкова сочинила около 400 песен, два крупных музыкально-сценических произведения, музыку к 18 спектаклям.

На прошлой неделе премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об установке мемориальной доски на доме, где жила известная татарская певица Вафира Гизатуллина.



Татьяна Леухина