В Минтруде опровергли сообщения о введении новых пособий для детей-студентов

Министерство труда и социальной защиты России опровергло данные о введении отдельных выплат на детей-студентов. Об этом сказано на сайте министерства.



В настоящее время решается вопрос об учете студентов в возрасте до 23 лет, учащихся на очном отделении и находящихся в составе семьи при расчете среднедушевого дохода для предоставления отдельных пособий на детей.

Инициатива не предполагает введения отдельных выплат на детей-студентов. «Такой вопрос не обсуждался и не прорабатывается. Просим представителей СМИ внимательно относиться к передаче информации», — сказано в сообщении.

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Маргарита Головатенко