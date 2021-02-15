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В Минтруде опровергли сообщения о введении новых пособий для детей-студентов

11:16, 15.02.2021
В Минтруде опровергли сообщения о введении новых пособий для детей-студентов
Фото: realnoevremya.ru

Министерство труда и социальной защиты России опровергло данные о введении отдельных выплат на детей-студентов. Об этом сказано на сайте министерства.

В настоящее время решается вопрос об учете студентов в возрасте до 23 лет, учащихся на очном отделении и находящихся в составе семьи при расчете среднедушевого дохода для предоставления отдельных пособий на детей.

Инициатива не предполагает введения отдельных выплат на детей-студентов. «Такой вопрос не обсуждался и не прорабатывается. Просим представителей СМИ внимательно относиться к передаче информации», — сказано в сообщении.

Фото: pixabay.com
Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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