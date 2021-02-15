Валютные риски: Ак Барс Банк приглашает на бесплатный семинар по ВЭД
17 февраля, в 15.00, состоится онлайн-семинар по ВЭД, посвященный управлению валютными рисками.
Спикером мероприятия выступит Ксения Новикова — эксперт Ак Барс Банка. На встрече участники обсудят вопросы защиты от валютных рисков, рассмотрят понятие форвардного курса и его применение в инструментах хеджирования. Кроме того, эксперт семинара представит стратегию управления валютным риском для экспортеров и импортеров.
Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация.
Регистрация участников проходит по ссылке.
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