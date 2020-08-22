Ученые назвали напиток, способный защитить от рака

Если бы каждый человек в мире выпивал в день хотя бы по две чашки кофе, то это бы спасло сотни тысяч людей от смертельного рака печени. К такому необычному выводу пришли австралийские ученые, которые проанализировали данные по заболеваемости раком печени за 2016 год.

Исследования показали, что употребление двух или трех чашек кофе уменьшает вероятность заболеть раком на 38%, а риск смерти от него — на 46%. Если выпивать в день четыре чашки кофе или больше, то эти показатели составят 41% и 71% соответственно.

Ученые считают, что медицинские учреждения должны поощрять население добавить кофе в свой ежедневный рацион, чтобы защититься от смертельного заболевания, передает MedicalXpress.

Ранее лондонский врач-стоматолог Кристофер Орр рассказал, что кофе оказывает наиболее негативное воздействие на зубы.

