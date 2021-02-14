СМИ: Facebook работает над созданием умных часов

Американская компания Facebook, которая владеет одноименной соцсетью, занимается разработкой умных часов. Их планируется выпустить на рынок в следующем году, пишет издание Information со ссылкой на источники.

При помощи часов пользователи смогут отправлять сообщения через сервисы Facebook, следить за состоянием здоровья при помощи специальных приложений и пользоваться функциями для фитнеса.

Фото: pxhere.com

По предварительным данным, устройство будет на базе Android. При этом выяснилось, что Facebook работает над собственной «операционкой» для гаджетов, которая, возможно, будет устанавливаться на новые версии устройства.

Ранее СМИ рассказали о планах Apple представить умные часы, которые будут бороться с ночными кошмарами. Приложение Nightware должно помочь людям, испытывающим посттравматические стрессовые расстройства. Софт, который установлен на Apple Watch, отслеживает частоту сердцебиения и интенсивность движений тела человека во время сна.

Татьяна Леухина