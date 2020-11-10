Apple представит приложение для своих умных часов, которое будет бороться с ночными кошмарами

Apple представит новое стандартное приложение для своих умных часов, которое поможет бороться с ночными кошмарами пользователя.

Приложение Nightware должно помочь людям, испытывающим посттравматические стрессовые расстройства. Софт, который установлен на Apple Watch, отслеживает частоту сердцебиения и интенсивность движений тела человека во время сна.

Фото: wikimedia.org

Вся статистика отправляется на сервер и сравнивается с эталонными показателями. Если часы решат, что их владельцу снится кошмар, то они будут вибрировать, а это разбудит пользователя и прервет плохой сон.

Приложение успешно протестировано добровольцами. Оно значительно улучшило качество сна у пользователей. Новинку в Apple рекомендуют запускать лишь перед отходом ко сну, сообщается на официальном сайте управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Когда приложение появится в открытом доступе, не уточняется.

Сегодня, 10 ноября, Apple проведет третью онлайн-презентацию. По данным иностранных СМИ, компания может представить новые Mac на arm-процессорах собственной разработки.

