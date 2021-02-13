Фирма из Казани займется реставрацией Ханской мечети в Бахчисарае

Зарегистрированное в Казани ООО «Строй Мир Реконструкция» станет подрядчиком второго этапа реставрации Ханской мечети в крымском Бахчисарае. Распоряжение об этом уже подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Цена контракта — 77,3 млн рублей. Договор заключен до 31 декабря 2022 года.



Ханская мечеть является элементом Ханского дворца и одной из крупнейших мечетей полуострова. Ее построил в 1532 году хан Сахиб I Герай, в XVII веке мечеть носила его имя. Мечеть в прошлом уже переживала масштабные реставрационные работы: в 1736 году она сильно пострадала при пожаре, ее реставрировали при хане Селямете II Герае. Сейчас мечеть открыта для верующих.

Комплекс «Ханский дворец» состоит из 16 объектов, по девяти из них заключены контракты на выполнение ремонтно-реставрационных работ. Общий бюджет этих работ составляет около 2 млрд рублей, сообщала ранее министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.



Ханский дворец также по-прежнему входит в топ-3 популярных музеев-заповедников Крыма. В 2020 году его посетили порядка 450 тысяч человек, сообщал Минкульт республики.

