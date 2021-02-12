СБЕР ЕАПТЕКА подвела первые итоги работы в Казани

СБЕР ЕАПТЕКА (входит в экосистему Сбера, 12+) подвела первые итоги работы в Казани. Первая в Республике Татарстан аптека с доставкой и собственным хабом открылась 27 ноября 2020 года. С момента открытия жители города сделали в СБЕР ЕАПТЕКЕ более 15 000 заказов.

Всего к сегодняшнему дню в СБЕР ЕАПТЕКЕ в Казани продано более 31 000 лекарств и товаров для здоровья. Среди товаров с самым высоким спросом — иммуномодулятор «Арбидол», капли в нос «Гриппферон» и одноразовые немедицинские маски. Также в топ-20 продаж — витаминно-минеральные комплексы «Ортомоль Виталь М» для мужчин и «Ортомоль Джуниор С» для детей.

Доставка бесплатная. В первые дни после открытия горожане предпочитали делать покупки непосредственно в аптеке (69%), однако уже в декабре на доставку пришлась половина заказов, а в январе 2021 года доля доставки возросла до 55%. Рост заказов через мобильное приложение с ноября 2020 по январь 2021 года составил 70%, через сайт 14%. Самовывозом забирают 11% заказов. Максимальная сумма заказа — 25 601 рубль.

С начала февраля количество заказов растет ежедневно и составляет уже более 300 в день. За время работы СБЕР ЕАПТЕКИ в Казани штат курьеров расширился в два раза: с 8 до 16 человек. Доставляя заказы, с ноября 2020 по февраль 2021 года курьеры сделали в общей сложности более 4 млн шагов (около 3000 км).

СБЕР ЕАПТЕКА работает на ул. Саид-Галеева, д. 6. Помещение, оснащенное по современным стандартам, занимает 582,8 м2, из которых на 370 м2 располагается склад и 92 м2 — торговый зал. Остальное отведено под курьерскую зону, подсобные и складские помещения. В ассортименте аптеки в Казани 12 000 лекарств и товаров для здоровья с перспективой расширения до 18 000 в течение ближайших месяцев.

В СБЕР ЕАПТЕКЕ строго соблюдаются правила профилактики. Работа сотрудников организована в безопасном эпидемиологическом формате, кассы оснащены перегородками, предусмотрена зона для обработки рук санитайзером. Для всех обязательны маски, перчатки и соблюдение социальной дистанции. Помещение аптеки также оборудовано терминалом для электронной очереди и монитором.

В течение ближайших двух лет СБЕР ЕАПТЕКА планирует открыть 10 аптек в регионе: 5 в Казани, остальные — в Набережных Челнах, Альметьевске, Бугульме и Нижнекамске. После выхода на пиковые показатели каждая аптека будет создавать более 10 рабочих мест для персонала и более 50 — для курьеров.

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА:

«Почти сразу после открытия СБЕР ЕАПТЕКИ услуга доставки стала пользоваться высоким спросом, и это говорит о том, как она необходима людям. Благодаря широкому ассортименту нет необходимости искать лекарства по разным аптекам: можно заказать и получить все необходимое, не выходя из дома. Мы рады, что наша работа приносит пользу жителям Казани и делает для них покупку лекарств удобнее и проще. В будущем мы планируем сократить время доставки: в Казани откроются еще несколько СБЕР ЕАПТЕК, благодаря чему мы сможем быстрее развозить заказы по ближайшим районам. Также аптеки-хабы с доставкой заработают в других городах республики».

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Сейчас услуги в области здоровья очень востребованы населением. Реализация проекта СБЕР ЕАПТЕКА в Казани позволила значительно улучшить доступность лекарств в регионе. Это действительно лучший сервис по доставке лекарств с широким ассортиментом, и я рад, что татарстанцы смогли оценить его по достоинству».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»