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Путин не будет выступать на Мюнхенской конференции

07:55, 12.02.2021
Путин не будет выступать на Мюнхенской конференции
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не будет выступать на Мюнхенской конференции. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мюнхенская конференция в режиме онлайн пройдет 19—20 февраля. По планам, в ней примут участие президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттериш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и американский спецпосланник по вопросам климата Джон Керри. Еще неизвестно, примет ли в ней участие канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает «РИА Новости».

Провести мероприятие в очном формате пока не позволяет пандемия коронавируса.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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