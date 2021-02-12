Путин не будет выступать на Мюнхенской конференции

Президент России Владимир Путин не будет выступать на Мюнхенской конференции. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мюнхенская конференция в режиме онлайн пройдет 19—20 февраля. По планам, в ней примут участие президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттериш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и американский спецпосланник по вопросам климата Джон Керри. Еще неизвестно, примет ли в ней участие канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает «РИА Новости».

Провести мероприятие в очном формате пока не позволяет пандемия коронавируса.



Ольга Плешкова