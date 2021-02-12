Мэр Челнов назвал ненадлежащее качество электробусов от КАМАЗа причиной отказа от больших автобусов
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в очередной раз коснулся темы транспортного коллапса в автограде, произошедшего после того, как город вынужден был вернуть КАМАЗу взятые в лизинг электробусы.
Во время прямого эфира градоначальник признал, что власти Челнов «попали по-крупному» из-за инициативы по появлению в городе больших автобусов.
«Попали по-крупному в части того, что те автобусы, которые мы приобрели у наших партнеров и друзей, оказались не того качества», — сказал Магдеев.
«Мы их вернули, потому что они не давали того качества, которое необходимо для ритмичного выхода на маршруты», — добавил он.
Напомним, что челнинская мэрия не смогла решить конфликт с КАМАЗом, возникший из-за долгов по лизинговым платежам за электробусы. В итоге производитель забрал машины, что вызвало в городе транспортный коллапс. Жители автограда больше полугода требуют от исполкома вернуть большие автобусы на дороги города.БизнесТранспортОбществоВласть Татарстан
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