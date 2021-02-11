В Татарстане многодетная семья шесть лет живет в бане — видео

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В Менделеевском районе многодетная семья Курихиных уже шесть лет живет в бане. Родители и пятеро детей разместились на 10 кв.м, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Жилинспекция не нашла проблем с жильем у многодетной семьи. Дело в том, что отец семейства имеет долю в доме, где живет его предыдущая семья. Мать же приобрела дом на маткапитал от второго ребенка.

В районных органах опеки подчеркивают, что семья ни разу не обращалась за помощью.

«Естественно в бане жить детям невозможно, но у данной гражданки есть и другое жилье и у ее супруга нынешнего тоже есть», — заявила начальник отдела опеки и попечительства исполкома Менделеевского района Ксения Шалунова.