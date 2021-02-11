Сборная России по хоккею обыграла Финляндию на Шведских играх
Сборная России по хоккею обыграла команду Финляндии (3:2) в рамках третьего этапа Евротура в Швеции.
Россияне уже в первом периоде повели со счетом 2:0 благодаря голам Артема Минулина и Ивана Чеховича. После перерыва финны отыграли одну шайбу.
February 11, 2021
В третьем периоде команды обменялись голами. На шайбу Владимира Бутузова финны ответили точным броском Юусо Пуустинена, но на большее команду Финляндии не хватило.
Отметим, что в составе сборной России сыграл защитник казанского «Ак Барса» Даниил Журавлев. Капитан команды Дамир Жафяров и его партнер по «Торпедо» Чехович набрали по 2 очка.
Шведские игры
Россия — Финляндия — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Голы:
1:0 — 13 — Минулин (Жафяров, Чехович);
2:0 — 16 — Чехович (Зборовский, Жафяров);
2:1 — 33 — Иннала (Ойямяки);
3:1 — 42 — Бутузов (Коваленко);
3:2 — 59 — Пуустинен (Карьялайнен, Лейно).
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