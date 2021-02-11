В Казани образовались 9-балльные пробки

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В Казани в четверг вечером, 11 февраля, образовались 9-балльные пробки (по состоянию на 17.45). Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Огромные заторы образовались на улицах Николая Ершова, Аделя Кутуя, Гвардейской, Академика Арбузова, проспекте Победы, а также на улицах Тихомирнова, Пушкина, Марселя Салимжанова, Лево-Булачной. Пробки наблюдаются на Кремлевской дамбе, улице Декабристов, Большой Красной, Тэцевской, Копылова, Максимова.

Утром пробки в Казани достигли 8 баллов. Заторы наблюдались на Сибирском тракте с переходом на улицу Николая Ершова, проспекте Победы, улице Аграрной, Патриса Лумумбы, Альберта Камалеева, Аделя Кутуя. Также на дорогах было зафиксировано девять ДТП.



Татьяна Леухина