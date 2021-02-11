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Утренние пробки в Казани снова достигли 8 баллов

08:32, 11.02.2021
Утренние пробки в Казани снова достигли 8 баллов
Фото: kzn.ru

Утренние пробки в Казани снова достигли 8 баллов, свидетельствует сервис «Яндекс.Карты».

Согласно данным, на улицах зафиксировано девять ДТП. Заторы образовались на Сибирском тракте с переходом на улицу Николая Ершова, проспекте Победы, улице Аграрной, Патриса Лулумбы, Альберта Камалеева, Аделя Кутуя. На улица Гвардейской отмечается затор в оба направления.

Крупные заторы образовались также на въездах в город. Стоят Оренбургский, Мамадышский тракты, пробка на улице Мира в Дербышках начинается от развязки с трассой М-7. Также стоит улица Центральная в Салмачах с переходом на Кул Гали.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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