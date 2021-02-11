Стал известен состав сборной России по хоккею на матч с Финляндией

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Игорем Ларионовым определился с составом на игру против Финляндии в рамках шведского этапа Евротура.

В третьей паре защитников выйдет Журавлев из «Ак Барса», компанию ему составит Кирсанов. В состав также попал воспитанник «Нефтехимика» Грошев, который сыграет в четвертом звене с Бардаковым и Подколзиным.

Капитан сборной Жафяров начнет игру в первой тройке атаки с Чеховичем и Хуснутдиновым. В воротах сыграет Самонов из питерского СКА, в заявку также вошел голкипер «Салавата Юлаева» Тарасов.

Сборная России:

Вратари: Самонов (Тарасов);

1-е звено: Алексеев — Минулин, Чехович — Хуснутдинов — Жафяров (К);

2-е звено: Пыленков — Зборовский, Бутузов — Красковский (А) — Коваленко;

3-е звено: Кирсанов — Журавлев, Кравцов — Соркин — Шмелев;

4-е звено: Мисюль, Грошев — Бардаков — Подколзин (А), Чибриков.